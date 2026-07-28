شهيدان ومصابون فلسطينيون في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة وشماله

73,329 شهيدًا

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 01:59 صباحاً كتب شريف احمد - استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، وسط قطاع غزة وشماله.ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي يوم الاثنين على القطاع إلى 3 شهداء، إضافة إلى إصابة أكثر من 15 فلسطينيًا بجروح مختلفة.كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال، تجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي ومدينتي غزة وخان يونس.

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,329 شهيدًا و174,009 جرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول ثلاثة شهداء و12 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.