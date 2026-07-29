توثيق استشهاد 54 فلسطينيًا و1524 جريمة إسرائيلية خلال أسبوع

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - سجّل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، في فترة أسبوع واحد، استشهاد 54 فلسطينيًا، 45 منهم في قطاع غزة، و9 في الضفة الغربية، وانتشلت كوادر الدفاع المدني في قطاع غزة جثمان أحد الشهداء.

ووثّق المرصد 182 جريحًا منهم 145 في قطاع غزة، و37 في الضفة الغربية، ليصل عدد الشهداء في الفترة بين 21 حتى 27 يوليو 2026، إلى 54 شهيدًا، و182 جريحًا، فيما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في الفترة بين 7 أكتوبر 2023، وحتى 27 يوليو 2026، 74480 شهيدًا، و178966 جريحًا. ارتفاع قياسي في جرائم الاحتلال وكشف المرصد ارتفاعًا قياسيًا في عدد الجرائم الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عدد الجرائم 1524 جريمة، ارتكبتها قوات الاحتلال من ضمنها باقتحام مدن وقرى الضفة الغربية 467 مرة، واعتقلت خلالها 363 فلسطينيًا، وهدمت 24 منزلًا.

وأصدرت سلطات الاحتلال خلال هذه الفترة 7 قرارات بمصادرة أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 641 ألف متر مربع، في رام الله والقدس وجنين وطوباس.

وبلغ عدد اعتداءات المستوطنين خلال الأسبوع الماضي، 108 اعتداءات، ووثّق المرصد 18 نشاطًا استيطانيًا مختلفًا في أسبوع واحد.