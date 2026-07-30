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عدوان إسرائيلي متواصل.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 73,335

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

عدوان إسرائيلي متواصل.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 73,335

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,335 شهيدًا و174,052 مصابًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول شهيدين، أحدهما متأثرًا بجروحه، إضافة إلى 29 مصابًا، إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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