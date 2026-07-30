قطر: تجدد الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الأردن والكويت

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ومؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت -وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات. تضامن قطري وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.