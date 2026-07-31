رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات إيران على الكويت والأردن ومصر

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدانَت رابطة العالم الإسلامي- باستنكارٍ شديدٍ- مواصلةَ إيران اعتداءاتها الآثمة، على دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الهجوم بطائرة مُسيَّرة على سفينتين في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية.وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بهذه الاعتداءاتِ الإجراميّة، واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيويّة، والتي تنتهكُ كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتمثِّل تهديدًا خطرًا على أمنِ المنطقة واستقرارِها وسلامةِ شعوبها.وشدَّد على التضامُنِ الكاملِ مع دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.