الدفاع الكويتية: تدمير مسيرات إيرانية استهدفت منشآت حيوية وعسكرية

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 02:44 مساءً كتب شريف احمد - صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، طائراتٍ مسيّرةً معاديةً داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها.

وأضاف أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددًا من المنشآت الحيوية والعسكرية، حيث تم التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.