الجامعة العربية تدين الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان

الدمام في السبت 1 أغسطس 2026 08:18 مساءً كتب شريف احمد - أّكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني، لاسيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، في انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية، مشددًا على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وقال فهمي في بيان اليوم: "إن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية -باعتبارها طرفًا راعيًا للمفاوضات- لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكّله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية".

