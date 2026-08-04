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بـ 20 ساعة.. المملكة تسجل أعلى معدل للساعات الغبارية في الإقليم

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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  • بـ 20 ساعة.. المملكة تسجل أعلى معدل للساعات الغبارية في الإقليم 3/3

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - تصدرت المملكة العربية دول الإقليم في معدل الحالات الغبارية بتسجيلها 20 ساعة، من إجمالي 77 ساعة رصدت في المنطقة خلال يوم 3 أغسطس 2026.
وكشف التقرير اليومي الضادر من المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية عن تفاوت لافت في ساعات نشاط الغبار بين سبع دول تأثرت بالظاهرة الجوية.
بـ 20 ساعة.. المملكة تسجل أعلى معدل للساعات الغبارية في الإقليم - متداولة

المرتبة الثانية


جاءت دولة العربية المتحدة في المرتبة الثانية إقليمياً، مسجلة 17 ساعة من الحالات الغبارية.
وبيّن التقرير أن العراق حل في المرتبة الثالثة بواقع 14 ساعة، يليه اليمن الذي سجل 10 ساعات غبارية خلال اليوم ذاته.
وأفاد الرصد اليومي بأن أوزبكستان شهدت 8 ساعات من الحالات الغبارية، في حين سجلت إيران 6 ساعات.
رصد 77 ساعة من العواصف الغبارية في الإقليم والمملكة تسجل 20 ساعة

ذيل القائمة


تذيلت الأردن قائمة الدول السبع المتأثرة، بتسجيلها ساعتين فقط من الحالات الغبارية.
وأكد التقرير في ختامه أن بقية دول الإقليم لم تسجل أي ساعات من الحالات الغبارية خلال الفترة الزمنية المرصودة.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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