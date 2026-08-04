بـ 20 ساعة.. المملكة تسجل أعلى معدل للساعات الغبارية في الإقليم

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الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - تصدرت المملكة العربية السعودية دول الإقليم في معدل الحالات الغبارية بتسجيلها 20 ساعة، من إجمالي 77 ساعة رصدت في المنطقة خلال يوم 3 أغسطس 2026.
وكشف التقرير اليومي الضادر من المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية عن تفاوت لافت في ساعات نشاط الغبار بين سبع دول تأثرت بالظاهرة الجوية.
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية إقليمياً، مسجلة 17 ساعة من الحالات الغبارية.
وبيّن التقرير أن العراق حل في المرتبة الثالثة بواقع 14 ساعة، يليه اليمن الذي سجل 10 ساعات غبارية خلال اليوم ذاته.
وأفاد الرصد اليومي بأن أوزبكستان شهدت 8 ساعات من الحالات الغبارية، في حين سجلت إيران 6 ساعات.
تذيلت الأردن قائمة الدول السبع المتأثرة، بتسجيلها ساعتين فقط من الحالات الغبارية.
وأكد التقرير في ختامه أن بقية دول الإقليم لم تسجل أي ساعات من الحالات الغبارية خلال الفترة الزمنية المرصودة.
وكشف التقرير اليومي الضادر من المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية عن تفاوت لافت في ساعات نشاط الغبار بين سبع دول تأثرت بالظاهرة الجوية.
المرتبة الثانية
جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية إقليمياً، مسجلة 17 ساعة من الحالات الغبارية.
وبيّن التقرير أن العراق حل في المرتبة الثالثة بواقع 14 ساعة، يليه اليمن الذي سجل 10 ساعات غبارية خلال اليوم ذاته.
وأفاد الرصد اليومي بأن أوزبكستان شهدت 8 ساعات من الحالات الغبارية، في حين سجلت إيران 6 ساعات.
ذيل القائمة
تذيلت الأردن قائمة الدول السبع المتأثرة، بتسجيلها ساعتين فقط من الحالات الغبارية.
وأكد التقرير في ختامه أن بقية دول الإقليم لم تسجل أي ساعات من الحالات الغبارية خلال الفترة الزمنية المرصودة.