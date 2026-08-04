قصف ونقص إمدادات.. "الأمم المتحدة" تؤكد استمرار الأزمة الصحية في غزة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة أودت بحياة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال، فيما تضرر مستودع طبي قرب مستشفى شهداء الأقصى، ودُمرت إمدادات طبية أساسية كانت منظمة الصحة العالمية قد سلمتها.

وجدد المكتب التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين، ويحظر استهداف المرافق الطبية، محذرًا من أن نقص التمويل أدى إلى تراجع حاد في مخزونات الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة، مما ينعكس سلبًا على خدمات العلاج والفحص.

وأضاف أن خدمات غسيل الكلى والقسطرة القلبية تعاني نقصًا حادًا في المستلزمات، فيما لا تزال إمدادات ضرورية للوقاية من العدوى ومكافحتها بانتظار الموافقة على إدخالها إلى القطاع، وسط نقص كبير في المطهرات اللازمة للتعقيم والحد من انتشار العدوى.