شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يوضح حالات سداد «إيجار السكن» لغير القادرين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المھندس مازن الداود، المشرف على التنظیم العقاري في وزارة الإسكان، الحالات التي تقوم فیھا الدولة بسداد القیمة الإيجارية عن المواطن غیر القادر، عبر برنامج “إيجار” التابع للوزارة ووفق شروط محددة.

وأشار الداود إلى أن الحكومة راعت الحالات الاستثنائیة للمواطن أثناء الفترة التعاقدية، بعد أن أصبح عقد الإيجار الموحد سنداً تنفیذياً، حیث يقوم البرنامج بالسداد عنه في حالات المرض الذي يُعجزه عن العمل، والوفاة، حیث يتم السداد لصالح الورثة، والسجن، وضعف القدرة المادية.

ولفت إلى أن البرنامج بشكل إلكتروني، وعند صدور الحكم التنفیذي القضائي والتثبت من انطباق أحد الشروط على الحالة، يقوم بدعم المواطن بسداد القیمة الإيجارية للفترة المتبقیة من عقد الإيجار.

وأكد الداود أن البرنامج قام بالفعل بسداد القیمة الإيجارية عن مواطنین انطبق علیھم شرط أو أكثر من شروط الدعم، في معاملات أُحیلت للبرنامج من وزارة العدل.