رونالدو : لست مهووسًا بتحطيم رقم بيليه

صحيفة الخليج الالكترونية

شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، على أهمية الطموح والحفاظ على الشغف في عالم كرة القدم، وذلك خلال حضوره مؤتمر دبي الرياضي، الذي انطلق صباح اليوم السبت.

وقال رونالدو خلال المؤتمر “يجب عليك دائمًا أن تكون في أفضل حال والعمل على حصد الجوائز، ليس هناك أسرار خاصة، لكن عليك الحفاظ على مستواك وإسعاد من حولك وهذا يتطلب مجهودات شاقة”.

وأضاف “أعتقد أن حب كرة القدم وراء ما أتمتع به من إحصائيات وأرقام مميزة طوال 12 عامًا تقريبًا. ليس من السهل الوصول إلى سن 34 عامًا، وأحافظ على نفس مستواي خاصة طوال آخر 7 سنوات”.

وتابع “لا أرى مستحيلًا في الحفاظ على نفس المستوى لسنوات طويلة والفوز بجوائز أخرى، أعتبر من التواضع أن يكون لديك طموح تسعى إلى تحقيقه”.

ونوه “30 % من حياتي مكرسة لكرة القدم، هذا يتطلب تنظيم الغذاء والنوم والتدريبات، ومن خلال جسدي الذي أعرفه جيدًا، أعرف كل ما يدور حولي، معظم اللاعبين لا يدركون ذلك، عليك مواصلة الحفاظ على مستواك مثل ميسي”.

وأردف “من الضروري الاهتمام بنفسك وصحتك والتعلم من الآخرين الأفضل منك، أرغب في التعلم ليس للتحسن في كرة القدم فقط، ولكن في كافة المجالات”.

وتابع “أحاول تثقيف نفسي لأنني لم أستطع الحصول على الثقافة من خلال تعليمي، أرى أن التأمل والغذاء شيء ضروري، وهو أمر يختلف من شخص إلى آخر، وعندما تصل إلى سن 27، فالأمر مختلف ويجب أن تضيف ثقافات أخرى، مثل تحسين لغتك الإنجليزية”.

ونوه رونالدو “أتمنى العيش أكثر من 50 سنة لمواجهة عثرات الحياة وممارسة أشياء أخرى مثل تمثيل فيلم، لكن يجب عليك أن تضيف مهارات أخرى، ومنها ألا تكون متوترًا”.

وشدد “أعتقد أنني شخص متكامل، أتمنى إكمال دراستي لتعلم أشياء أخرى. لدي أسلوب حياة، أرغب في الخروج من عائلتي والقيام بنزهة”.

وأضاف “الناس يرغبون في تطوير عضلاتهم وتحقيق الفارق، هناك الكثير من الآليات للتعامل مع كل جوانب الحياة، إذا كنت تشعر أن جسدك لا يستجيب لما تقوم به، فيجب أن تعترف أنها لحظة الوداع، ولذلك يجب معرفة قدراتك الجسدية”.

وعن استمرار التدريبات حتى أثناء إجازته في دبي، قال رونالدو “أنا دائما أتواصل على المستوى الذهني والفكري، وقليل من المياه سيئ والكثير أيضًا مضر، يجب أن يكون هناك بعض التوازن فيما تفعل”.

ونوه “أحيانا أخلد للراحة ساعة أو ساعتين ولكني أحتاج للتدريب، هنا مركز جميل للتدريب حيث أقيم، وفي نفس الوقت التواصل مع عائلتي وقراءة الكتب”.

وأوضح “كل لاعب كرة قدم يريد الأداء بالشكل الأمثل وتقديم ما في وسعه، ومع هذا كله، يجب أن نكون مثالاً للاعبين الأصغر سنًا وأن يتعلموا منا وهذا يتطلب الكثير من التحديات”.

وشدد “أنا على ثقة بأن الجيل الجديد يقوم بعمل جيد، كرة القدم تتحسن، أتمنى أن أكون مثالًا للكبار والصغار، سأتابع محاولاتي لأكون مثالًا للجيل الشاب القادم في كرة القدم، والذي يدهشني كثيرًا”.

وأضاف “في الماضي عندما كنت تصل إلى سن 30، كنت تتوقف، الآن هناك لاعبين يلعبون حتى 40 عاما، أتمنى البقاء في الملاعب حتى سن كبير”.

وعن إمكانية تحطيم الرقم الأسطوري للأهداف المسجلة من قبل بيليه، أوضح “الطموح أمر طبيعي، إذا كنت جاهزاً فالله سيعينك، ليس لدي أي هوس بتحقيق الرقم القياسي لبيليه، لأنك تتحدث عن لاعب كبير، وسيبقى بيليه، والكل سيحاول الوصول إلى رقمه التهديفي، وهناك أيضًا مارادونا، وفي المستقبل سيأتي لاعبين يكسرون رقمي أيضًا”.

وأتم “المهم عدم الدخول في جدل عقيم لتحقيق الأرقام، بيليه اسم كبير، لم يكن يومًا لدي عادة سيئة، لأنني دائماً متحضر وجاهز، ولدي فريق وزملاء يلعبون برغبة الفوز، كلي ثقة أن عام 2020 سيكون أفضل”.