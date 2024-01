شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. مختص يكشف عن طريقة جديدة تساعد في تشخيص السرطان خلال ثواني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو .. مختص يكشف عن طريقة جديدة تساعد في تشخيص السرطان خلال ثواني

كشف خريج قسم الذكاء الاصطناعي بجامعة جدة خليل الغامدي كيفية تسريع عملية تشخيص مرض السرطان عبر الذكاء الاصطناعي.

وقال الغامدي خلال مداخلة مع قناة السعودية أنهم اكتشفوا طريقة تكتشف السرطان في لحظات، موضحا أن أخصائي الأشعة يستغرقون في المتوسط ما بين 24 حتى 48 ساعة للتشخيص بينما النظام الجديد الذي تم تطويره يقوم بالتشخيص خلال أجزاء من الثانية.

وأضاف أنهم استخدموا نموذج لاختبار النظام وأظهر نتائج قوية جدا في التشخيص.

كيف تتم تسريع عملية التشخيص بشكل قياسي للسرطان؟

خليل الغامدي - خريج قسم الذكاء الاصطناعي يجامعة جدة.#من_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/ckrQLK3E2x

- قناة السعودية (@saudiatv) December 30, 2023

You Might Also Like