شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات عند الاستيقاظ تغير حياتك فى شهر.. لا تنظر فى هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنمية العادات الإيجابية في الصباح يمكن أن يكون لها تأثير عميق على صحتنا الجسدية وسلامتنا العقلية، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" فإن هناك 7 عادات يمكنك القيام بها فى الصباح لتغيير حياتك خلال شهر واحد فقط، حيث يمكن لهذه العادات، عند ممارستها باستمرار، أن تساعدك على الشعور بمزيد من النشاط والتركيز والتحفيز لمواجهة أي تحديات تعترض طريقك.

الاستيقاظ مبكرا

هو عادة مميزة للعديد من الأفراد الناجحين، من خلال الاستيقاظ قبل 30 دقيقة إلى ساعة قبل الانخراط فى زحم اليوم، حيث يمكنك تخصيص وقت لنفسك للانخراط في الأنشطة التي تغذي عقلك وجسدك وروحك.

ممارسة التأمل

لقد ثبت علميًا أن ممارسة اليقظة الذهنية والتأمل تقلل من التوتر، وتحسن التركيز، وتعزز الصحة العامة، خذ بضع دقائق كل صباح للجلوس في تأمل هادئ، حيث يمكن أن تساعدك هذه الممارسة البسيطة على تنمية الشعور بالسلام الداخلي ومع مرور الوقت ستلاحظ زيادة في المرونة وقدرة أكبر على التعامل مع التوتر.

الاهتمام بالترطيب والتغذية

يعد ترطيب جسمك أمرًا ضروريًا لبدء عملية التمثيل الغذائي وإعادة الترطيب بعد النوم ليلاً

القيام بالنشاط البدني

النشاط البدني ليس حيويًا للحفاظ على صحة الجسم فحسب، بل أيضًا لتعزيز الحالة المزاجية، لذلك قم بدمج شكل من أشكال التمارين أو الحركة في روتينك الصباحي، سواء المشي السريع أو القيام بجلسة اليوجا أو تدريبات القوة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

حدد أهدافك

يعد تحديد أهدافك طريقة قوية لتحويل أحلامك إلى حقيقة، لذلك خذ وقتًا كل صباح لتوضيح أهدافك وتخيل نفسك تحققها بوضوح واقتناع، لذلك اكتب أهدافك، سواء قصيرة أو طويلة المدى وقم بتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

التحكم في استخدام التكنولوجيا

امتنع عن فحص هاتفك أو أجهزتك الأخرى خلال الساعة الأولى بعد الاستيقاظ فى الصباح، مما يتيح لنفسك وقتًا للاسترخاء خلال اليوم دون تشتيت انتباهك، استغل هذا الوقت بدلاً من ذلك للانخراط في الأنشطة التي تغذي روحك، مثل القراءة أو كتابة اليوميات أو قضاء وقت ممتع مع أحبائك.

