شكرا لقرائتكم خبر عن لو شهيتك مقفولة.. طبق السلطة يحتوى على البروتين ويعزز طاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السلطات في كثير من الأحيان هي الملاذ للتخلص من النمطية في تناول الطعام، فتغير الشهية من الشراهة الى الشعور بانسدادها أمر محتمل ويحدث في كثير من الأحيان، ولذا عليك دوما الاهتمام بتغيير أنماط الطعام للتخلص من ضعف الشهيه أو اضطرابها المفاجئ.

وفقا لتقرير نشره في موقع Rachel good eat المعني بالصحة والغذاء فإن تغيير النمط الأكل وتناول الطعام يساعد كثيرا على السيطره على اضطرابات الشهية والطعام، ونصح التقرير بضرورة الإهتمام بتناول الأطعمة الخفيفة اللطيفة على المعدة عندما تشعر باضطرابات في الطعام بالزيادة أو النقصان كذلك الاهتمام بنوعيات الطعام الصحي الذي يتناوله الانسان فهذا الطعام هو الكفيل بضبط خيارات الغذاء والاسلوب التغذوي للانسان.

فوائد السلطة مذهلة:

تعزز الشبع والشعور بالامتلاء لفترة من الوقت

يمكن استبدالها بوجبة وتصبح أكثر فائدة وصحه

خفيفة على المعدة سهله الهضم يمكن الالتزام بتناولها

تساعد على ضبط خطة أداره الوزن او إنقاصه أيضا وانجاح أي نوع رجيم

توفر الترطيب المناسب للجسم والأمعاء

سلطة الدجاج المضاف إليها الخضروات كالخس والطماطم طبق متكامل ويوفر العناصر الغذائية والفيتامينات المتاحة فضلا عن انه غني بالبروتين المعزز للعضلات والطاقه والقدرة على بذل الجهد مع الشعور بالشبع وبالتالي أداره الوزن والطاقه في آن واحد، ومن الهام جدا إضافه بعض الاضافات التي توفر البروتين الكامل لوجبه السلطة والتي من بينها قطعة من السمك أو قطعه من الدجاج المقطع أو الحمص الغني بالبروتين أو العدس أو الفاصوليا والبازلاء ويمكن أيضا إضافه البيض بأنواعه خاصة المسلوق كلها إضافات تعزز من قوة السلطة وفائدتها



