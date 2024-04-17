شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أنواع الأنسولين المستخدم لعلاج مرضى السكر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء عن أنواع الأنسولين المستخدم فى علاج مرضى السكر، مؤكدة أن الأنسولين هو هرمون ينظم مستوى سكر (الجلوكوز) في الدم، ويتم تصنيف تركيبات الأنسولين وفقا لسرعة ظهور التأثير ومدته.​

وقالت : يوجد أكثر من بديل لكل نوع إنسولين، وجميعها تقدم نفس مستويات الأمان والفعالية والجودة، لأنه يتم مراجعتها بنفس المعايير العالمية الصارمة بهيئة الدواء المصرية التي يتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية.

وكانت هيئة الدواء المصرية، كشفت عن الاحتياطات المهمة التى يجب اتباعها وقت استخدام الأنسولين، لتجنب التفاعلات الدوائية التى تتضمن..

* قد تزيد جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية.. مثل:

• موانع الحمل غير الموضعية

• الستيرويدات غير الموضعية

• أدوية الغدة الدرقية

• مدرات البول

* قد تقل جرعه الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية... مثل:-

• أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.

•بعض أدوية الضغط مثل كابتوبريل وإنالابريل.

• اسبرين.

وأكدت هيئة الدواء ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.