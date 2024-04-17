شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد خلايا الجهاز التنفسى وتنقى الرئتين.. أطعمة احرص عليها فى رياح الخماسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد العزيز، استشارى التغذية الاكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، أنه فى رياح الخماسين يجب الحرص على تناول بعض الأطعمة وشرب بعض المشروبات المحتوية على مضادات الأكسدة، لأنها تزيل الشوائب والأتربة التي تترسب على الجلد وأيضا تدخل الجهاز التنفسي عن طريق الفم أو الأنف.

وأوضح، أنه من أقوى مضادات الأكسدة وهى متوافرة حاليا في مصر بكثرة هو التوت الأسود الغنى بمضادات الأكسدة، موضحا أن رياح الخماسين يتزامن وجودها مع موسم حصاد التوت.

وأكد، أنه يجب تناول الأغذية المحتوية على الأوراق الخضراء لوجودة مادة الكلروفيل، وهى مادة مضادة للحساسية طبيعية، وموجودة في البقدونس والجرجير والملوخية والسبانخ، وهى تحتوى على مادة مضادة للحساسية طبيعية وتعمل على تجميع الشوائب مثل الأتربة وطردها خارج الجسم.

وقال، إنه يجدب الحرص على تناول مشروب أوراق البنفسج، وهى زهور طبيعية صغيرة لونها بنفسجى وتوجد لدى العطارين، وتعمل على تجديد خلايا الجهاز التنفسي وإزالة أى ترسبات على الرئتين، و موطنها الاصلى هي إيران والهند، ومتوافرة في مصر، ويتم غليها مثل الشاي ويتم تغطيتها في كوب من دقيقتين إلى 3 دقائق، ويتم تناولها مثل مشروب الشاي، وهى مناسبة للكبار والأطفال، وليس لها أى مضاعفات وهى عبارة عن زهرة صغيرة لونها بلون البنفسج، وتعمل على توسيع الشعب الهوائية وتنقية الرئتين من الشوائب والأتربة.

وأضاف، إنه يجب الحرص على تناول فيتامين سى وهو موجود في الجوافة والليمون والبرتقال والكيوى، مضيفا، إنه يجب الامتناع عن بعض الأطعمة المسببة للحساسية مثل الفراولة واللبن والأسماك خلال فترة رياح الخماسين.

