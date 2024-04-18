شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تكثر الإصابة بالسكتة القلبية أثناء الاستحمام.. خبراء يوضحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السكتة القلبية في أي مكان وفي أي وقت، ووفقا للأطباء، فإن العديد من الأنشطة مثل الاستحمام أو استخدام المرحاض تلعب دورا هاما في زيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية، عندما يتوقف قلبك عن النبض فجأة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة الإصابة بالسكتة القلبية في المرحاض أو دورة المياه.

وبحسب موقع تايمز ناو يؤدي نقص تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الأخرى إلى فقدان الشخص للوعي أو الإعاقة أو الوفاة إذا لم يتم علاجه على الفور، وقال الخبراء إن العديد من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية لأن أنشطة مثل حركات الأمعاء "البراز" أو الاستحمام يمكن أن تضغط على الجسم.

لماذا تحدث السكتة القلبية في المرحاض؟

وفقا للأطباء، فإن هذا الخلل في القلب يسبب عدم انتظام ضربات القلب بسبب الضغط الذي يمكن أن تضعه هذه الأنشطة على جسمك.

أثناء التبرز، يجهد الكثير من الناس أنفسهم مما يزيد الضغط على قلوبهم. وإذا كانوا يعانون بالفعل من بعض المشاكل القلبية، فقد يؤدي ذلك إلى توقف القلب المفاجئ.

يؤدي الذهاب إلى المرحاض أيضًا إلى حدوث حالة تعرف باسم الاستجابة الوعائية المبهمة، والتي تحدث بسبب الضغط على العصب المبهم الذي يؤدي إلى إبطاء معدل ضربات القلب.

وبصرف النظر عن ذلك، حتى الاستحمام بالماء البارد أو الساخن للغاية يمكن أن يؤثر على معدل ضربات القلب.وبحسب الأطباء فإن درجة حرارة الجسم تتعدل أثناء الاستحمام، مما يزيد من الضغط على الشرايين والشعيرات الدموية.

وقال الأطباء أن أولئك الذين لديهم خطر كبير للإصابة بأمراض القلب يعانون في الغالب من الإمساك لأسباب عديدة مثل انخفاض تناول السوائل، وانخفاض القدرة على الحركة مثل عدم المشي بما فيه الكفاية أو ممارسة النشاط.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن الأدوية، وفقدان الشهية، وسوء تناول الأطعمة الصحية، وانخفاض تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي هي أيضًا بعض العوامل التي تسبب الإمساك.

من المهم الحصول على المساعدة إذا كان لديك العلامات التالية:

ألم صدر

ضيق التنفس المفاجئ

دوخة

القيء

صعوبة في التنفس

إغماء

ما الذي يزيد من خطر السكتة القلبية؟

وفقا للخبراء، فإن العوامل التالية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية:

السمنة وزيادة الوزن

ضغط دم مرتفع

عدم انتظام ضربات القلب بعد نوبة قلبية سابقة

السكري

تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب

لديك تغيرات كبيرة في كمية البوتاسيوم والمغنيسيوم في الدم

استخدام الأدوية التي تزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب التي تهدد الحياة

طرق الوقاية من السكتة القلبية في المرحاض

وبحسب الأطباء، يمكنك اتباع بعض الطرق السهلة لممارسة عادات آمنة أثناء وجودك في الحمام:

-لا تغمر نفسك في الماء الساخن فوق صدرك

-اضبط مؤقتًا أو منبهًا عندما تكون في حوض الاستحمام

-لا تأخذ حمامًا ساخنًا بعد تناول أدوية النوم أو الأدوية التى تساعد على الاسترخاء

-احتفظ بهاتفك معك في متناول يدك عندما تكون في الحمام