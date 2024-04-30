شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية: تناول البروتين بوجبة الإفطار يفرز هرمون الشبع لمدة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد تناول وجبة الإفطار الصحية التي تحتوى على البروتين في إمداد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات بجانب الإحساس بالشبع.

من جانبها أوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى أن تخطي وجبتك الصباحية يعد فكرة سيئة فعندما تستيقظ، يحتاج جسمك إلى العناصر الغذائية لبناء الطاقة لأن عضلاتك تقوم بتكسير البروتين.

وكشفت استشارى التغذية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه إذا كان الشخص يحتاج إلى فقدان الدهون يجب عليه التركيز على تناول وجبة إفطار تعتمد على الكثير من البروتين، موضحة أن وجبة الإفطار التي تحتوي على 30 جرامًا على الأقل من البروتين تؤدي إلى إبطاء إطلاق هرمون الجريلين أو ما يعرف باسم هرمون الجوع، كما أن تناول البروتين في وجبة الإفطار يزيد أيضًا من إفراز هرمونات الشبع، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وأشارت الطبيبة إلى أن تناول وجبة الإفطار بشكل روتيني يرتبط بالحفاظ على وزن صحي مع مرور الوقت، حيث وجدت الأبحاث أن تناول من 20 إلى 30 جرامًا من البروتين في وجبة الإفطار قد يساعدك على إنقاص الوزن لأنه يحد من شهيتك.

وأضافت أن وجبة الإفطار التي تحتوى على كمية وفيرة من البروتين قد تكون مثلا من الخيارات التالية، مثلا يمكن تناول عدد 2 بيضة و5ملاعق جبن قريش أو 1 بيضة و 3 ملاعق فول و 5 ملاعق جبن قريش.