انت الان تتابع خبر أصاب أحدهم الاخر واتهموا مجهولين بالإطلاق.. كشف ملابسات جريمة ببغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "جاء ذلك بعد الاستخبار بوجود مصابين بإطلاقات نارية في مستشفى الحكيم، على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن " بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة العميد معاون القائد وبرئاسة مدير قسم شرطة الشعلة للتوجه للمستشفى وتدوين أقوال المصابين لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجناة، تم الانتقال للمستشفى وتدوين أقوال المصابين، الذين أفادوا بدايةً آنهم تعرضوا إلى اطلاق نار من مجهولين، وبعد التعمق بالتحقيق وجمع المعلومات والأدلة، اعترف أحدهم آنه قام بأطلاق النار من مسدسه الشخصي باتجاه الطرف الثاني بعد محاولته التحرش بأحد افراد عائلته خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية، أصابه في منطقة الصدر و أصيب هوه أيضاً، وقبل وصول الشرطة إلى المستشفى اتفق الطرفان على تسجيل اصاباتهم ضد مجهولين".
وأضافت، انه "تم ضبط السلاح الناري المستخدم في المشاجرة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اصولياً".
وأضافت، انه "تم ضبط السلاح الناري المستخدم في المشاجرة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اصولياً".