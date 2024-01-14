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"القوة الكاسحة" تحكم التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض

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بغداد - ياسين صفوان - وبلغ ، نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، أما فأطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير 5-3.

وسلطت صحيفة "ماركا" الضوء على التشكيل المتوقع للكلاسيكو، على النحو التالي:


ريال مدريد

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي

الوسط: تشواميني، فالفيردي، كروس، جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور

برشلونة

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

الدفاع: بالدي، كريستنسن، كوندي، أراوخو

الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري

الهجوم: لامين يامال، سيرجي روبيرتو، ليفاندوفسكي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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