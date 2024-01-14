انت الان تتابع خبر برشلونة مهدد بخسارة صفقة.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسبق أن كشفت تقارير، أن برشلونة يتمسك بضم لوكاس بيرجفال لاعب وسط ديورجاردن، وقدم عرضًا لحسم الصفقة بقيمة 6.5 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تشافي مدرب البارسا، يعتقد أن بيرجفال، البالغ من العمر 17 عاما، يستطيع اللعب في الفريق الأول بشكل عاجل.



وأوضحت أن الإدارة الرياضية للبارسا تتابع بيرجفال منذ فترة، وحصلت على تقارير جيدة بشأنه، ولذلك فهو يحظى بالأولوية في ميركاتو برشلونة.

وكشفت الصحيفة "برشلونة استطلع آراء ممثلي بيرجفال، وتأكد أن أولوية اللاعب ستكون ارتداء قميص البارسا، رغم وجود اهتمام من أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وأودينيزي وآينتراخت فرانكفورت".

وذكرت أن فرانكفورت يعد المنافس الأكثر خطورة على برشلونة، لا سيما بعد أن قدم عرضا يبلغ 8.5 مليون يورو، لكن الفريق السويدي يريد الحصول على 10 ملايين.