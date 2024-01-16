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الكشف عن قرب افتتاح السفارة السعودية في دمشق

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بغداد - ياسين صفوان - وقال كليب في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "تفيد معلومات بان سفارة المملكة العربية السعودية ستعيد فتحَ أبوابها في دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف، أنه "سيمثل المملكة بداية قائم بالأعمال إلى أن يتم تعيين سفير في الاسابيع القريبة (على الارجح من آل الحربي)".


وأعيد، في تشرين الثاني الماضي، افتتاح السفارة السورية في الرياض، بعد أكثر من عقد على إغلاقها، وذلك تنفيذا لقرار البلدين استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين في البلدين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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