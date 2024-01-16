انت الان تتابع خبر الكشف عن قرب افتتاح السفارة السعودية في دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كليب في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "تفيد معلومات بان سفارة المملكة العربية السعودية ستعيد فتحَ أبوابها في دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف، أنه "سيمثل المملكة بداية قائم بالأعمال إلى أن يتم تعيين سفير في الاسابيع القريبة (على الارجح من آل الحربي)".



وأعيد، في تشرين الثاني الماضي، افتتاح السفارة السورية في الرياض، بعد أكثر من عقد على إغلاقها، وذلك تنفيذا لقرار البلدين استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين في البلدين.