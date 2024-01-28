انت الان تتابع خبر بعد الخسارة بخماسية فياريال.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان برشلونة قد تعرض لهزيمة قاسية على ملعبه أمام فياريال، بنتيجة 5-3، ضمن مباريات الجولة 22 لليجا، وجاءت تلك الهزيمة عقب أيام قليلة، من خسارة بطولة كأس السوبر الإسباني امام غريمه ريال مدريد برباعية، وتوديع كأس إسبانيا برباعية ايضا تلقاها من اتلتيك بيلباو.وقال تشافي، في تصريحات أبزرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "في 30 يونيو/حزيران، لن أستمر كمدرب لبرشلونة.. أعتقد أن هذا هو الوضع الصحيح".

وأضاف: "النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شيء هو الرحيل".

وتابع: "في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي".

وأكمل: "أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 يونيو/حزيران فقط".

وواصل: "لقد فكرت في النادي، وأشعر أنني بحالة جيدة، لقد قررت قبل بضعة أيام، لكنني حررت نفسي بطريقة ما".

وختم: "سيظل النادي موجودًا دائمًا، أريد أن أكون حلًا، وأعتقد أن أفضل شيء يجب فعله الآن هو المغادرة في 30 يونيو/حزيران المقبل، هكذا اتفقنا مع الرئيس، وهو رائع، إنه يمضي قدمًا، والجميع كذلك".

