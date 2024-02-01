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بـ 200 مليون يورو.. قميص الريال الاغلى في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وكشف النقاب عن راعي جديد للقميص وهو شركة HP التي ستدفع ما يقارب الـ 10 مليون يورو سنوياً وسيكون اجمالي الشركات الراعية هو على النحو التالي:

شركة أديداس: 120 مليون يورو

شركة طيران الإمارات: 70 مليون يورو


هيوليت باكار (HP): 10 مليون يورو

وبالتالي يكون المجموع: 200 مليون يورو إجمالي الرعاية، وبذلك يحقق رقم تاريخي لم يسجل من قبل لأي نادي في عالم المستديرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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