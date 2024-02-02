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الريال يستعد لخطف نجم يوفنتوس الميركاتو المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، ان الفريق الملكي معجب كثيرا بأداء أندريا كامبياسو الظهير الأيسر للسيدة العجوز.

وأضافت: " حريص على ضم كامبياسو، البالغ من العمر 23 عاما، في صيف 2024، بعد تأجيل الحصول عليه في الميركاتو الشتوي".


ونوهت الصحيفة الى ان "المدرب كارلو أنشيلوتي ونجله ديفيد، منحا الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، ومن المتوقع أن يستثمر ريال مدريد، مبلغا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو لضم كامبياسو".

يشار إلى أن كامبياسو من الأوراق الرابحة في يوفنتوس هذا الموسم، علما بأنه يجيد اللعب أيضا كجناح أيسر وأيمن، بجانب مركزه الأصلي الظهير الأيسر.

وفي هذا الموسم، شارك اللاعب الشاب 19 مباراة، وسجل هدفا مع تقديم 3 تمريرات حاسمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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