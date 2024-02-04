انت الان تتابع خبر بيريز يرد بسخرية على حسم صفقة مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسأل مراسل برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني فلورنتيو بيريز أثناء الوصول لحضور الغداء الذي يسبق ديربي مدريد، قائلا: "هل هذا عام مبابي؟".

وأجاب رئيس ريال مدريد: "Qué original"، وهو مصطلح ساخر يقال في اللغة الإسبانية عادة عندما يفعل شخص ما شيئا متوقعا أو مملا أو غير مبتكر.



يذكر أن بيريز اعتاد التعرض بكثرة لأسئلة تخص صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع أي ناد، بدءا من شهر كانون الثاني 2024.

وذكرت العديد من التقارير، أمس السبت، أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.