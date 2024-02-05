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مؤشرات جديدة تخص انتقال مبابي لريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر " يتقدم بثقة في ملف صفقة مبابي".

وأضاف "لكن لم توقع أي عقود بعد، ومن المنتظر أن يعلن اللاعب الفرنسي، قراره الرسمي قريبا".


وأشار إلى أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، لم يتلق أي إخطار رسمي برغبة مبابي في الرحيل حتى الآن.

ولفت أن إبلاغ الخليفي بقرار مبابي، خطوة حاسمة، لأنها جزء من الاتفاق بين اللاعب ورئيس النادي.

وتابع فابريزيو "الثقة في ريال مدريد بشأن إتمام الصفقة، ليس على مستوى الإدارة فحسب، بل داخل غرفة خلع الملابس".

وأوضح أن ريال مدريد خصص راتبا إلى مبابي، أقل من المبلغ المعروض على اللاعب في عام 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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