انت الان تتابع خبر بشرط وحيد.. يوفنتوس يسعى للتعاقد مع المخضرم كروس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد في صيف 2024 (نهاية الموسم الحالي)، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يراقب وضع كروس عن كثب، ويستعد لتقديم عرض له في حالة رغبته في تغيير الأجواء.



ويخطط يوفنتوس للتحرك من أجل التعاقد مع توني كروس في حالة واحدة، وهي أن عدم تجديد عقده مع الريال، وأن يكون متاحا كلاعب حر هذا الصيف.

وحتى الآن لم يتم فتح أي مفاوضات رسمية بين الطرفين، علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اهتمام يوفنتوس بضم النجم الألماني.

على جانب آخر أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يحاول الإبقاء على كروس، الذي يعتبر أحد أهم ركائز الفريق.

جدير بالذكر أن كروس شارك في 30 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 7 أهداف.