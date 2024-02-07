اخبار العالم / اخبار العراق

انجاز تاريخي.. قطر تزيح إيران وتعبر إلى نهائي آسيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر انجاز تاريخي.. قطر تزيح إيران وتعبر إلى نهائي آسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل المنتخب الايراني اولاً عبر اللاعب سردار ازمون في الدقيقة الرابعة من المباراة، فيما عادل العنابي سريعاً في الدقيقة 17 جاسم الجابر.
وسجل المنتخب القطري الهدف الثاني في الدقيقة 43 عبر أكرم عفيف، ثم عادل إيران النتيجة في الدقيقة 51 عبر ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب علي رضا.
وجاء هدف الفوز للمنتخب العنابي عند الدقيقة 82 عبر اللاعب المعز علي.
وبهذا الفوز كتب المنتخب القطري التاريخ في سجلاته ، ووصل لنهائي البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التولي، بعد أن حصد اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.
ويلاقي منتخب قطر نظيره الاردن يوم السبت المقبل في نهائي بطولة اسيا 2023.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا