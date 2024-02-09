انت الان تتابع خبر ماذا سمعت ولم تتمالك دموعها.. يسرا تخرج عن صمتها بشأن "الزعيم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت النسخة الأخيرة من حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في المملكة العربية السعودية ، إعلان المخرج رامي إمام اعتزال والده الزعيم عادل إمام.

وقالت يسرا إنها بكت خلال الحفل، لأنها لم تتصور أن عادل إمام سيعتزل ويبتعد عن الفن وعن جمهوره.



وأضافت في تصريحات صحفية أن عادل إمام يعيش من أجل الفن، لذا شعرت بالحزن بعد إعلان خبر اعتزاله.

وأكدت يسرا أن عادل إمام من حقه أن يستريح بعد سنوات طويلة من العمل ومسيرة فنية مليئة بالإنجازات.

وكان المخرج رامي إمام قال خلال حفل "Joy Awards" إن والده قرر التفرغ لأحفاده واعتزال الفن نهائيا.

وآخر أعمال عادل إمام مسلسل "فالنتينو" وعرض في رمضان 2019، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام‎.‎

