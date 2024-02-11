انت الان تتابع خبر ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة بيلينجهام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنادي، أنه "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد، اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بيلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر، وعودته تعتمد على مدى تعافيه".

وتعرض بيلينجهام، أمس السبت، إلى إصابة خلال مباراة الملكي أمام جيرونا والتي انتهت لصالح مدريد بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.



والتحام بيلينجهام مع بابلو توري، لاعب جيرونا، ولم يستطع استكمال المباراة، ليدفع المدرب كارلو أنشيلوتي بزميله إبراهيم دياز بدلا منه، في الدقيقة 57.

وبفوزه أمس، رفع الميرينجي رصيده إلى 61 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف.

