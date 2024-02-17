انت الان تتابع خبر رد فعل غريب من انشيلوتي بعد سؤاله عن مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت تقارير فرنسية أكدت (الجمعة) أن مبابي أخبر زملاءه في باريس سان جيرمان بأنه سيرحل بنهاية الموسم.

وكان مبابي رفض في وقت سابق من الصيف الماضي تفعيل بند التجديد لعام إضافي مع باريس سان جيرمان، مما مهد لرحيله المنتظر.



ورد أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت للحديث عن مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني، على حديث مبابي لزملائه بشأن الرحيل قائلا: "أنا أرى وأسمع وأتفهم كذلك أن مبابي هو موضوعك اليوم، لكنه ليس موضوعنا".

وعما كان ما قاله الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد صحيح، بشأن حديثه وزملائه عن مبابي في غرفة خلع ملابس الأبيض تحدث المدرب: "نحن تحدثنا عن المباراة، نعرف أنها مباراة حيوية في الموسم".

وأسهب: "يمكن للناس أن تتحدث أفهم ذلك، أما أنا فأريد أن أنهي الموسم بشكل جيد وأحقق الألقاب، هناك الكثير من الوقت بعدها للتفكير في الموسم المقبل".

ورفض المدرب الإيطالي سؤالاً بشأن وجود تأثير للحديث عن المهاجم الفرنسي على غرفة خلع ملابس الريال قائلا: "هل تراني تأثرت؟ لا لا، لا يمكن أن يبقى المؤتمر الصحفي هكذا".

ويبقى ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لمبابي الموسم المقبل، لكن تجديد اللاعب الفرنسي لسان جيرمان بشكل مفاجئ قبل عامين جعل الإدارة في سانتياغو بيرنابيو تتجنب أي حديث عنه إلا بعد حدوث تعاقد رسمي بين الطرفين.

من ناحية أخرى، أشيعت في الفترة الأخيرة العديد من التقارير حول رحيل الكرواتي لوكا مودريتش بنهاية الموسم الحالي، بعدما تحول للاعب بديل لأول مرة في مسيرته.

وقال المدرب السابق لبايرن ميونخ الألماني عن وضعية لوكا: "إنه لا يزال يسهم بما اعتاد المساهمة به من قبل.. إنه مثال للاعب المحترف، دوماً يشارك ويمنحنا الكثير".

وواصل: "لقد ناقشنا الأمر فيما بيننا، بالطبع الأمر صعب على لاعب مثله اعتاد اللعب الأساسي، أتفهم هذا الموضوع، إنه شخص جاد للغاية، وقادر على لعب أي مباراة حتى لو كانت في الصباح".

واختتم: "النادي جعل أساطيره هم من يقررون مصائرهم في السنوات الأخيرة، وقد تحدثت الإدارة مع لوكا وبات كل شيء واضحا تماماً بين الطرفين".

