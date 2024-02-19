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غوارديولا يرد بسخرية على انتقال مبابي للسيتي

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بغداد - ياسين صفوان - وكان مبابي أخبر باريس سان جيرمان ناديه الحالي بأنه سيرحل عن جدرانه بنهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده، وفقا لما أكدته تقارير متعددة مؤخرا، مما فتح الباب أمام الكثير من التكهنات حول وجهته التالية.

وربطت التقارير النجم الفرنسي بالانتقال إلى نادي الإسباني، الذي ارتبط بضم اللاعب أكثر من مرة على مدار الأعوام الأخيرة.

وخرجت (الإثنين) تقارير جديدة في إنجلترا تفيد بأن أشخاصا من محيط مبابي التقوا مؤخرا بمسؤولين في مانشستر سيتي، من أجل بحث إمكانية انتقال النجم الفرنسي إلى النادي الإنجليزي.

وبسؤال غوارديولا عن هذا الأمر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في ، تهرب المدرب الإسباني من التعليق بشكل ساخر، مكتفيا بالقول: "إنه لاعب جيد جدا، ولديه مستقبل جيد".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين خلف أرسنال الوصيف، و4 نقاط خلف المتصدر.

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ويمتلك الفريق السماوي مباراة مؤجلة أمام برينتفورد، سيمكنه حال الفوز بها من الانفراد بالمركز الثاني وتضييق الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة فقط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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