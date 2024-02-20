3 نصائح لتقليل الوقت الذي تمضيه على هاتفك

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بغداد - ياسين صفوان - الإشعارات

قم أولاً بإيقاف الإشعارات : أنت في منتصف العمل وفجأة تتلقى إشعار سناب شات مثلا فتفقد التركيز، وتضيّع وقتك، وتجد صعوبة في العودة إلى ما كنت تقوم به، كلّ هذا والرسالة التي تلقيتها لم تكن عاجلة وفي غالب الاحيان غير مهمة. لذلك الحلّ الأفضل هو ايقاف تلقي الاشعارات.



المنبّه

ثانيا قم بشراء منبّه فعليّ بدل استخدام منبّه الهاتف لكي تتفادى استعمال الهاتف عندما تستيقظ من النوم : بدلاً من أن تبدأ يومك بتصفح التيك توك مثلا، وتضييع نصف ساعة او اكثر قبل النهوض من السرير، دع عقلك يتنفس خاصة أنّه في الصباح الباكر هو الوقت المناسب للتفكير بأفكار جديدة. قم أولاً بإيقاف الإشعارات : أنت في منتصف العمل وفجأة تتلقى إشعار سناب شات مثلا فتفقد التركيز، وتضيّع وقتك، وتجد صعوبة في العودة إلى ما كنت تقوم به، كلّ هذا والرسالة التي تلقيتها لم تكن عاجلة وفي غالب الاحيان غير مهمة. لذلك الحلّ الأفضل هو ايقاف تلقي الاشعارات.ثانيا قم بشراء منبّه فعليّ بدل استخدام منبّه الهاتف لكي تتفادى استعمال الهاتف عندما تستيقظ من النوم : بدلاً من أن تبدأ يومك بتصفح التيك توك مثلا، وتضييع نصف ساعة او اكثر قبل النهوض من السرير، دع عقلك يتنفس خاصة أنّه في الصباح الباكر هو الوقت المناسب للتفكير بأفكار جديدة. الأبيض والأسود على هاتفك

أما النصيحة الأخيرة والكثر فعالية والتي تستغرق 30 ثانية فقط وستقلل بالفعل من الوقت الذي تقضيه على الشاشة هي تفعيل وضعية الأبيض والأسود على هاتفك.

جرّب هذه التقنية من خلال اتباع الخطوات التالية :