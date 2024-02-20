انت الان تتابع خبر نيمار يتضامن مع باريس ضد مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار نيمار بعلامة الإعجاب ضد منشور على إنستجرام، ينتقد مبابي، في ظل الضجة المثارة حول رحيله الوشيك عن باريس للانتقال إلى ريال مدريد.

كما أشار هذا المنشور إلى أنه لا يجب أن يكون هناك أي لاعب أهم من الفريق.وأضاف المنشور أن غرور النجم الفرنسي بدأ يفسد الأجواء داخل صفوف الفريق الباريسي، وهو يبدأ العمل في مشروع جديد.

وتزامل نيمار مع مبابي على مدار 6 مواسم في حديقة الأمراء، قبل رحيل النجم البرازيلي إلى الهلال في بداية الموسم الجاري.

أما مبابي فإن تعاقده مع باريس ينتهي في 30 حزيران المقبل، ويقال إنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.