انت الان تتابع خبر جو هارت يعلن موعد اعتزاله كرة القدم نهائيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هارت لقناة سلتيك: "ذهنيا أنا في ذلك المكان الذي أحب أن أكون فيه، أنا في مكان يتسم بالوضوح"، مضيفا "بالتأكيد، فكرت بالأمر كثيرا".

وأردف: "أعتقد أن الوقت المناسب (للاعتزال) هو الآن. ذهبت إلى النادي وشرحت لهم موقفي وتفهموا الأمر تماما".



وتابع الحارس الذي لمع اسمه مع مانشستر سيتي "أعلم أن الوقت لا ينتظر أحدا ولا أريد أن يدفعني جسدي إلى الاعتزال".

وسيبلغ هارت الـ37 عاما عندما ينتهي عقده مع حامل لقب الدوري الاسكتلندي بنهاية الموسم الحالي.

وخاض هارت 75 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة" و348 مباراة مع فريقه السابق مانشستر سيتي محرزا معه لقب الدوري المحلي مرتين، كما نال جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي أربع مرات.

وحمل هارت ألوان أندية عدة على غرار تورينو الإيطالي، بيرنلي ووست هام قبل الانضمام إلى سلتيك في 2021.

