انت الان تتابع خبر بـ "أغلى تذكرة".. تشيلسي يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويلتقي الفريقان في تمام العاشرة إلا ربع من مساء يوم 3 أبريل/ نيسان المقبل بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، في ضيافة نادي تشيلسي.وذكرت تقارير محلية أن تشيلسي باع أغلى تذكرة على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي، لمباراته المرتقبة أمام "الشياطين الحمر" وبلغت قيمتها 5 آلاف جنيه استرليني، والتي تمنح صاحبها مزايا بالجملة.ويحصل صاحب التذكرة على حق الجلوس في مقعد خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي داخل ملعب ستامفورد بريدج، وفي مكان مُبطّن بشكل فاخر ويوفر رؤية بشكل فريد من نوعه.

كما ستتاح لحامل التذكرة أيضا فرصة مقابلة اللاعبين لدى وصولهم إلى الملعب، والاستمتاع بضيافة نادي تشيلسي الحصري قبل وبعد المباراة.

كان مانشستر سيتي هو صاحب الرقم القياسي السابق لأغلى تذكرة لمباراة في الكرة الإنجليزية، وبلغ سعرها 4200 جنيه استرليني، بينما يوفر وست هام يونايتد واحدة بـ4 آلاف تشمل رحلة بطائرة هليكوبتر تحلق في سماء لندن.

من جانبه، انتقد دوم روس نائب رئيس صندوق أنصار نادي تشيلسي سعر التذكرة، وقال عبر صحيفة "تيليغراف" البريطانية إن "مبلغ 5 آلاف استرليني ينذر بالخطر، ولا يمكن تحمله إطلاقا بالنسبة لمشجع كرة القدم العادي".

وأضاف "يشعر العديد من المشجعين أن النادي يمنح الأولوية لضيوفه على الجماهير المخلصة للفريق".

في المقابل، أعرب عدد من المسؤولين بين أندية الدوري الإنجليزي عن صدمتهم إزاء أسعار تذاكر مباريات فريق تشيلسي البيتية.

وقال مصدر لـ "تيليغراف" في هذا الصدد "لا يعقل أن تكون هناك تذكرة لمباراة في الدوري الإنجليزي مقابل 5 آلاف استرليني"، وأضاف آخر بقوله إنه "مُنبهر بهذا السعر".