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هل يعود لناديه القديم؟.. بنزيما يثير الجدل بتصريح جديد

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بغداد - ياسين صفوان - ويعيش بنزيما فترة صعبة مع اتحاد جدة، لأكثر من سبب، أبرزها تراجع مستواه الفني، وأزمة استبعاده من معسكر دبي كانون الثاني الماضي، التي انتهت بتجريده من شارة القيادة.

وسجل بنزيما 12 هدفًا في 22 مباراة لعبها مع اتحاد جدة بكل البطولات منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري، لكنه لم يسجل منذ 15 كانون الأول الماضي، بينما أحرز هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه أمام نافباخور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.


ورغم ارتباطه بعقد مع الاتحاد حتى حزيران 2026، إلا أنه لم ينفِ إمكانية انفصاله عن العميد بنهاية الموسم الجاري.

ولدى سؤاله عن مستقبله، قال بنزيما "سنرى ما سيحدث، لا يمكنني الحديث عن مستقبلي الآن، لا أعلم ما يمكن أن يحدث".

لكن المهاجم صاحب الـ36 عامًا أضاف في تصريحات لقناة "SBC" "الأجواء في ملعب الاتحاد جميلة ومميزة، الدعم الجماهيري قوي، ويدفع اللاعبين لتحقيق الانتصارات".

وتأتي تصريحات بنزيما عن مستقبله بعدما انتشرت شائعات عن رغبته في الرحيل عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وارتبط اسم بنزيما بالانتقال إلى فريقه الأسبق ليون، وكذلك عدد من أندية الممتاز "بريميرليج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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