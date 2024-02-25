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رسميا.. صلاح يغيب عن نهائي كأس الرابطة امام تشلسي

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بغداد - ياسين صفوان - ويشكل غياب صلاح ضربة قوية لليفربول، الذي سيخوض النهائي دون 3 من أبرز نجومه في خط الهجوم، وهم صلاح والأوروغواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوغو جوتا.

ولم يغب صلاح عن أي من المباريات النهائية العشرة السابقة، التي خاضها أثناء وجوده، وستكون موقعة الأحد النهائي الأول الذي يغيب عنه النجم المصري، منذ انضمامه لصفوف ليفربول.


وخاض ليفربول، بوجود محمد صلاح، 10 مباريات نهائية، في بطولات وكأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودرع المجتمع.

ومن غير المعروف حتى الآن، إذا ما كان صلاح قد سافر إلى لندن لمرافقة الفريق، والاحتفال بالتتويج في حال الانتصار، حيث لم يظهر في أي فيديوهات للفريق الأحد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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