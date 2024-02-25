انت الان تتابع خبر رسميا.. صلاح يغيب عن نهائي كأس الرابطة امام تشلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشكل غياب صلاح ضربة قوية لليفربول، الذي سيخوض النهائي دون 3 من أبرز نجومه في خط الهجوم، وهم صلاح والأوروغواياني داروين نونيز والبرتغالي ديوغو جوتا.

ولم يغب صلاح عن أي من المباريات النهائية العشرة السابقة، التي خاضها ليفربول أثناء وجوده، وستكون موقعة الأحد النهائي الأول الذي يغيب عنه النجم المصري، منذ انضمامه لصفوف ليفربول.



وخاض ليفربول، بوجود محمد صلاح، 10 مباريات نهائية، في بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودرع المجتمع.

ومن غير المعروف حتى الآن، إذا ما كان صلاح قد سافر إلى لندن لمرافقة الفريق، والاحتفال بالتتويج في حال الانتصار، حيث لم يظهر في أي فيديوهات للفريق الأحد.