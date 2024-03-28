انت الان تتابع خبر احتل المركز السادس.. إليك مكاسب العراق من المشاركة ببطولة غرب آسيا الأولمبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحتل المنتخب العراقي للشباب المركز السادس في ترتيب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في المملكة العربية السعودية ، بعد خسارته أمام المنتخب الأولمبي الأردني بثلاثة أهداف لهدف أول أمس.

وقال حافظ، إن "قرار مشاركة المنتخب العراقي للشباب في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، كان قرارًا شجاعًا، كما يحسب للمدرب عماد محمد هذه الجرأة لأنه وافق على مواجهة منتخبات أكبر من منتخبه سنًا، والفريق العراقي كان مميزًا رغم الظروف التي شارك فيها ومنها عقوبة حرمان المدرب نفسه من التدريب 6 أشهر بسبب مشكلته مع إحدى الإعلاميات في العراق"، بحسب winwin.



وأضاف أنّ المنتخب العراقي "فاجأ الجميع في البطولة، أتذكر مباراته الأولى أمام وصيف البطولة المنتخب الأسترالي، إذ كان ندًا قويًا له وخاصة في الشوط الثاني من المباراة، حيث كان العراق أفضل وتسيّد الملعب لمدة 45 دقيقة، هذا المستوى الكبير جاء أمام فريق يمتاز بالقوة البدنية والفنية ورغم ذلك فقد خسر بصعوبة".

وأكمل أنّ "المباراة الثانية لأشبال الرافدين أمام منافسه الأولمبي الإماراتي، مباراة تدرّس، لأن العراق لعب بجرأة أمام منتخب جاهز يقوده جهاز فني أجنبي، ولديه دعم مادي كبير، واستطاع منتخب العراق أن يفوز في المباراة بركلات الترجيح بعدما كان ندًا قويًا في طيلة دقائقها، هذه المعطيات تبشّر بأنّ العراق يمتلك جيلًا واعدًا للمستقبل".