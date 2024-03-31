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مدرب إنتر ميامي يكشف آخر تطورات إصابة ميسي

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بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تصريحات مارتينو في مؤتمر صحفي عقب التعادل مع نيويورك سيتي 1-1 في الدوري الأمريكي، فجر الأحد، في ثالث مباراة يخوضها دون ميسي، الذي يعاني من حمل عضلي زائد.

وقال مارتينو: "تتم متابعة تطور حالة ليونيل يوميًّا وبناءً على ما سيحدث في الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سنحدد ما إذا كان سيلعب أم لا في مباراة الأربعاء أمام فريق مهم للغاية، ولكن علينا أن نفكر في الموسم كله".


وأضاف: "إذا وجدنا أن هناك خطورة عليه فلن يلعب. سنحدد الأمر يوم الثلاثاء".

ويحتل إنتر ميامي حاليًّا المركز الثاني في القسم الشرقي بالدوري الأمريكي، برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة خلف سينسيناتي المتصدر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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