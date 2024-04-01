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برشلونة يكشف عن أول الراحلين عن صفوفه خلال "الميركاتو" الصيفي

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن "ماركوس ألونسو، ظهير أيسر برشلونة، سيغادر الفريق، الصيف المقبل، بالمجان، بعد نهاية عقده".

وأضاف رومانو: "هناك احترام كبير بين برشلونة وألونسو، لكن اللاعب اتخذ قراره بالرحيل في الصيف المقبل".


وأكمل: "لاعب آخر قد يغادر برشلونة مجانًا، هو سيرجي روبرتو".

ومع ذلك، فقد أوضح رومانو، أن "القرار بشأن روبرتو سيعتمد على مستقبل تشافي هيرنانديز مع برشلونة، خاصة في ظل أنباء تراجعه عن الرحيل".

وكان ألونسو قد انضم لبرشلونة في الصيف قبل الماضي، بعد نهاية عقده مع ، وساهم في الموسم الأول في تحقيق لقبي السوبر والليجا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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