انت الان تتابع خبر لعام 2024.. مرتبة العراق بقائمة أعلى وأدنى الدول بالراتب الشهري والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.