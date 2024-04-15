بعد التغيير في سياسات السعودية.. السيد الصدر يوجه دعوة لـ"بن سلمان"

وطالب السيد الصدر، البرلمان العراقي والحكومة العراقية "بالتنسيق الالي مع الحكومة السعودية والجهات المختصة لأجل إتمام هذا المشروع الوحدوي الذي يوافق الاعتدال ونبذ التطرف في كل المنطقة".

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012