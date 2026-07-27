انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تبحثان مستجدات أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء وفق البيان "استعراض نتائج زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وتقييم مخرجاتها، ولا سيما مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين الجانبين، وسبل متابعة تنفيذها بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، كما تناول اللقاء "نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبحث الجانبان "مسار العلاقات العراقية مع كل من الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية، والاستعدادات الجارية للزيارات الرسمية المرتقبة، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات الثنائية".

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما المستجدات المتعلقة بأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدين أهمية تجنب التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما ناقش اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية، وانعكاساتها المحتملة على أسواق النفط والأوضاع المالية في العراق.