وظائف خالية للعمل فورا بشركة محجوب للتجارة والاستيراد

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة محجوب للتجارة والاستيراد عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من مندوبين ومحاسبين وأمناء مخازن وموظفين استقبال، للعمل فورًا بفروع الشركة بالجيزة وأكتوبر، ونتابع الآن عرض الوظائف المطلوبة وطريقة التقدم إليها، على النحو التالي: –

وظائف شركة محجوب للتجارة والاستيراد

مطلوب موظفين استقبال.

مطلوب مندوبين مبيعات داخلية.

مطلوب محاسبين عملاء.

مطلوب أمين مخزن.

مطلوب مراجع إداري بالمخازن الرئيسية.

الشروط والمزايا

الوظائف متاحة للمؤهلات العليا، وان يكون المتقدم من سكان الجيزة وأكتوبر، ويشترط أن لا يزيد السن عن 27 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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تقدم الشركة مرتبات مجزية حسب المقابلة، بالإضافة إلى حوافز وعمولات، وزيادات سنوية وفرص للترقي وتأمينات طبية واجتماعية، وتدريب مدفوع الأجر.

كيفية التقديم على الوظائف المطلوبة

للراغبين في التقديم على الوظائف يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة محجوب للتجارة والاستيراد” وذلك من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة ومن الاسم والمؤهل ورقم الهاتف وغيرها من البيانات.