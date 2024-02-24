وظائف خالية بشركة مصر لتأمينات الحياة بمرتبات مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر وظائف شاغرة بفروع شركة مصر لتأمينات الحياة، بمحافظة القليوبية، للمؤهلات العليا وبرواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة والشروط وطريقة التقديم عليها، كالتالي: –

وظائف شركة مصر لتأمينات الحياة

مطلوب “Sales agents “direct sales.

الشروط والمزايا

يشترط لمن يرغب في التقديم على وظائف شركة مصر لتأمينات الحياة، أن لا يقل المؤهل عن عالي أو ما يعادلها ومعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، من الجنسين، وأن لا يزيد السن عن 32 سنة، وتقديم الموقف من الخدمة العسكرية، ويفضل أصحاب الخبرات في المجال المالي، وان يتمتع بمهارات التفاوض والالتزام وحسن المظهر.

وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية وحوافز، وتسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية، بالإضافة إلى مكافآت شهرية وعمولات وبونص شهري وسنوي، وفروقات الضرائب ترد سنويًا، كما توفر فرص للترقي بعد ثلاثة شهور، واجازات أسبوعية ورسمية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة مصر لتأمينات الحياة

لمن يرغب في التقدم على الوظائف المطلوبة بشركة مصر لتأمينات الحياة، يرجى التسجيل عبر تعبئة البيانات المطلوبة على الرابط التالي “وظائف شركة مصر لتأمينات الحياة” ثم الحضور إلى ملتقى التوظيف، بمركز شباب المنشية ببنها بالقليوبية، من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثالثة عصرا.