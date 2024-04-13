وظائف خالية بشركة مطاعم تومه للخريجين برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت مطاعم تومه عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين من جميع المؤهلات، للعمل بفروع المنصورة والزقازيق وطنطا والمحلة، برواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم:

وظائف شركة تومه

مطلوب مدير مطعم.

مطلوب مساعد مدير مطعم، ويشترط خبرة في مجال الفاست فوود.

مطلوب أعضاء فريق خبرة وبدون.

مطلوب مندوب توصيل.

مطلوب شيف كشري.

مطلوب عمال خدمات.

مطلوب شيف تجهيزات.

مطلوب مساعد شيف.

الشروط والمزايا

متاح جميع المؤهلات، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية وترقيات، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين ووجبات يوميًا ويوم إجازة أسبوعيًا، واجازات سنوية، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية، ودورات تدريبية وبدل اغتراب.

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للتقديم على الوظائف

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة تومه“.