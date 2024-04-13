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وظائف خالية بشركة مطاعم تومه للخريجين برواتب مجزية

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الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت مطاعم تومه عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين من جميع المؤهلات، للعمل بفروع المنصورة والزقازيق وطنطا والمحلة، برواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم:

وظائف شركة تومه

وظائف خالية بشركة مطاعم تومه للخريجين برواتب مجزية 1

وظائف خالية بشركة مطاعم تومه للخريجين والطلبة برواتب مجزية
  • مطلوب مدير مطعم.
  • مطلوب مساعد مدير مطعم، ويشترط خبرة في مجال الفاست فوود.
  • مطلوب أعضاء فريق خبرة وبدون.
  • مطلوب مندوب توصيل.
  • مطلوب شيف كشري.
  • مطلوب عمال خدمات.
  • مطلوب شيف تجهيزات.
  • مطلوب مساعد شيف.

الشروط والمزايا

متاح جميع المؤهلات، وان لا يزيد السن عن 45 سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وتقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية وترقيات، بالإضافة إلى توفير سكن للمغتربين ووجبات يوميًا ويوم إجازة أسبوعيًا، واجازات سنوية، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية، ودورات تدريبية وبدل اغتراب.

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للتقديم على الوظائف

وظائف خالية بشركة مطاعم تومه للخريجين برواتب مجزية 2

وظائف خالية بشركة مطاعم تومه للخريجين برواتب مجزية

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة تومه“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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