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شكرا لقرائتكم أكثر من 7500 وظيفة موسمية في موسم حج 1445 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة عن وظائف موسمية في موسم حج 1445هـ.
وقالت الشركة في بيان: إن الوظائف أكثر من 7500 وظيفة موسمية بموسم الحج ضمن مشروع تشغيل إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة.
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ويمكن التقديم في الوظائف من خلال الإنفوجرافيك أدناه: