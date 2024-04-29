شكرا لقرائتكم أكثر من 7500 وظيفة موسمية في موسم حج 1445 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة عن وظائف موسمية في موسم حج 1445هـ. وقالت الشركة في بيان: إن الوظائف أكثر من 7500 وظيفة موسمية بموسم الحج ضمن مشروع تشغيل إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة. قد يهمّك أيضاً ويمكن التقديم في الوظائف من خلال الإنفوجرافيك أدناه: