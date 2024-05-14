وظائف خالية بشركة جي فور إس للأمن والحراسة ” G4S Egypt Security “ولا يشترط مؤهل

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة جي فور إس للأمن والحراسة عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، للعمل فورًا بمواقع الشركة المختلفة، بمرتبات مجزية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط وكيفية التقديم كالتالي: –

وظائف شركة جي فور إس للأمن والحراسة

مطلوب أمن إداري.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات متوسطة أو يقرأ ويكتب، ولا يشترط خبرة، وان لا يزيد السن عن 50 سنة، وان يكون حسن المظهر وعدم وجود إعاقة طبية، وتوفر الشركة مرتبات مجزية، وعقد عمل موثق وسكن للمغتربين، وزيادة سنوية وحوافز للمميزين، وفرصة للترقي لوظيفة مشرف، كما توفر انتقالات مجانا، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية وتامين على الحياة.

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كيفية التقديم على وظائف شركة جي فور إس للأمن والحراسة

لمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف المعلنة بشركة جي فور إس للأمن والحراسة يرجى التسجيل من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة باستمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة G4S Egypt Security” ثم الحضور مباشرة إلى العنوان التالي : مقر مركز شباب صــلاح سالم – شارع السلخانه محي الدين – بني سويف، يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2024.